صحفي يمني يصف السعودية بهذا الوصف

محمد بن مسعود - الدمام - وصف الصحفي اليمني” احمد الشميري” المملكة العربية السعودية بالحضن الدافئ للشعب اليمني وقال الصحفي الشميري في تغريدة نشرها على حائط صفحته الرسمية بموقع تويتر: تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ‏‎ #السعودية كانت ولا تزال الحضن الدافئ للشعب اليمني..حبي وكل يمني شريف ووفي للسعودية لا يختلف عن حبنا لليمن. واضاف قائلاً: هذان البلدان روحين في جسداً واحد لذا لن تفرقنا الحدود المسطنعة بعد أن جمعنا الدين والدم والنسب والعادات والتقاليد.



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