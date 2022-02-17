جونسون: نرى أدلة قليلة على عزم روسيا سحب قواتها من حدود أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات طالب الرئيس الأمريكي جون بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بخطوات عملية لخفض التصعيد مع أوكرانيا. جاء ذلك على خلفية التوتر بين الجانبين الروسي والأمريكي؛ بسبب الأزمة الأوكرانية التي انتقلت إلى مرحلة الحشد العسكري. وتحذر الولايات المتحدة موسكو من مغبة الإقدام على أي إجراء عسكري بشأن أوكرانيا، فيما تنفي روسيا نية الحرب في الوقت الذي تباشر فيه الحشد العسكري على الحدود. أخبار قد تهمك صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن روسيا مستعدة لغزو جارتها أوكرانيا في أي لحظة، في الوقت الذي حشدت في موسكو قرابة 180 ألف جندي على الحدود المشتركة مع كييف. وقالت الخارجية الأمريكية، إن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنه أن يأمر بغزو أوكرانيا في أي لحظة». كما اتهمت موسكو بشن حملات مضللة للتغطية على احتمالية شنها هجومًا على أوكرانيا.

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