7 نصائح مذهلة لتعزيز الذاكرة والصحة العقلية

محمد بن مسعود - الدمام - مع تقدمنا ​​في العمر، تبدأ أدمغتنا في إنتاج عدد أقل من الرسائل الكيميائية، مما يؤثر على الذاكرة وقوة التعلم، ومن المثير للدهشة أن هناك العديد من الحيل التي يمكنك اتباعها لشحذ ذاكرتك وتعزيز صحة عقلك، وفقًا لما ذكره تقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

تناول أطعمة تقوي الدماغ

قم بتضمين المزيد من الأطعمة الصحية والمغذية والمعززة لصحة الدماغ في نظامك الغذائي، فالغذاء الصحي يحافظ على نشاط عقلك وشبابك إلى الأبد.

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حافظ على النشاط البدنى بانتظام

يمكن أن يؤدي الحفاظ على النشاط البدني وممارسة الرياضة بانتظام إلى تحسين صحة الدماغ بشكل عام، حيث يمكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضًا في تحسين حالتك المزاجية وتزيد من قوة التركيز لديك.

النوم جيدًا

مثل الجسد، تتعب عقولنا أيضًا وتحتاج إلى الراحة لتجديد شبابها وإعادة شحنها، والنوم الجيد ليلاً يمكن أن يزيد من قوة ذاكرتك وتركيزك.

إدارة الإجهاد

يمكن أن تؤثر مستويات التوتر لدينا وعدم إدارتها بشكل جيد على الصحة الجسدية والعقلية على حد سواء، حيث يمكن أن يقلل التوتر نشاط عقلك ويقلص ذاكرتك، لذلك لابد من إدارة الإجهاد لدينا وجعلها تحت السيطرة.

العب لعبة تحدي العقل

يمكن للألعاب التي تعمل على تحدى عقلك أن تساعد في شحذ ذاكرتك وزيادة قوة تركيزك، كما أنها تمنع فقدان الذاكرة في الشيخوخة.

القراءة بانتظام

القراءة بشكل عام مفيدة لصحة الدماغ، وبغض النظر عن نوع الكتاب الذي تقرأه، لذلك حافظ على عادة القراءة يوميًا لمدة 30 دقيقة.

الانخراط الاجتماعى

يمكن أن يؤدي التمتع بحياة اجتماعية نشطة والتواصل مع الآخرين إلى إبطاء معدل تدهور الذاكرة، كما أن الانخراط في المحادثات مفيد لصحة دماغك بشكل عام.