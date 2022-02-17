شكرا لقرائتكم خبر عن 1793 إصابة بـكوفيد 19.. و«الحرجة» دون الألف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و3207 حالات تعافٍ، فيما انخفضت الحالات الحرجة لتصل إلى 979 حالة.

وبينت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 734389، وحالات التعافي 702049، والحالات النشطة 23363، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8977 بإضافة حالتي وفاة جديدتين. ودعت «الصحة» الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.