شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب وترويج 1.2 مليون قرص إمفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب وترويج 1,245,321 قرص إمفيتامين مخدر بمنطقتي الرياض وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج 790,321 قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه بمنطقة الرياض، وفي عملية أخرى وبالتنسيق مع حرس الحدود تم إحباط محاولة تهريب 455,000 قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة، والقبض على متلقيها وناقلها بمنطقة تبوك، وهو مواطن، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.