شكرا لقرائتكم خبر عن «SIMEC» يناقش انعكاسات الجائحة على التعليم الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي SIMEC 2022، الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للتعليم الطبي بجامعة الملك خالد، خلال يومي 15 - 16 فبراير الجاري، انعكاسات جائحة كورونا على منظومة التعليم الطبي والمعوقات التي واجهته، إضافة إلى تقييم آلية التعليم، وسبل الوصول للتميز على المستوى الوطني والعالمي.

وتناول المؤتمر عددا من المحاور شملت تقييم كفاءة التعليم وجدولة المناهج حسب ما يلائم السيكولوجية الذهنية، وممارسة وتطبيق أفضل مهارات التواصل في التدريبات الإكلينيكية السريرية، إضافة إلى تقييم كفاءة الأطباء في استخدام وتفعيل التقنيات الحديثة في عملية التعلم، والواقع الافتراضي في التعليم الطبي، والمعلم الرقمي، وكذلك مناقشة ماهية نظرة الطلاب والخريجين تجاه آلية التعلم الرقمية المستحدثة.

وشارك في المؤتمر أكثر من 20 متحدثا من المختصين الدوليين في مجالات التعليم الطبي، لبحث تجاربهم وتطلعاتهم حول تطورات آليات التعليم التقنية الحديثة ومدى انعكاسها على مخرجات التعليم الطبي، إضافة إلى 300 بحث علمي.

وجاء انعقاد المؤتمر بالتزامن مع الذكرى الـ20 لتأسيس الجمعية السعودية للتعليم الطبي في الجامعة.