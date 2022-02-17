شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف زهرة شتوية تزين «شعبة نصاب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية شعبة نصاب، زراعة أكثر من 100.000 زهرة ووردة شتوية ومستديمة مختلفة الأشكال والألوان في حدائق وميادين وتقاطعات شوارع شعبة نصاب، ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد البصري وجودة الحياة.

وأكدت بلدية شعبة نصاب أن جهودها مستمرة في مجال التجميل وفق برنامج زمني يتم فيه استبدال الزهور والورود حسب مواسم النمو، من خلال مسح المواقع المستهدفة أولا، ومن ثم دراسة خريطة الزهور والنباتات الموجودة، والعمل على توزيع الزهور الشتوية والمستديمة الجديدة، من خلال اختيار خليط نوعي منسق يعكس أشكالا جميلة، لرفع مستوى جودة الحياة وأنسنة المدن.