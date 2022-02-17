شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تستعرض مستجدات الطب الإشعاعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المؤتمر الدولي الافتراضي السابع للطب الإشعاعي الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تحت شعار «تطبيقات سريرية وتقنيات مبتكرة»، خلال الفترة 13 - 16 رجب 1443هـ، بحضور 200 متحدث دولي ومحلي وعدد من الجهات الحكومية، وتضمن 10 مسارات علمية و30 ورشة عمل ودورات متخصصة.

وناقش المؤتمر أحدث التطورات والأساليب المبتكرة المستقبلية في مجال الإشعاع الطبي على مستوى التشخيص أو العلاج أو سبل الوقاية من مخاطره، كما وفر فرصة للاطلاع على مختلف التقنيات السريرية الحديثة. وقدم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بالهيئة علي الضلعان، لمحة عامة عن نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية، وذلك في جلسة علمية عن متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء للاستخدام الآمن للأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع. كما شارك المدير التنفيذي للصحة الإشعاعية ناصر العبودي بحلقة نقاش حول «مشروع المستويات المرجعية التشخيصية الوطنية». واستعرض مدير إدارة الحماية والسلامة الإشعاعية في «الغذاء والدواء» عبدالمجيد المنصور ورئيس قسم البلاغات ومتطلبات التشغيل يوسف قزدر متطلبات استيراد وتصدير المواد الطبية المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج وباقي التطبيقات الطبية المختلفة. وأوضح رئيس قسم التحقيق والمتابعة في «الهيئة» م. فهد العثيم متطلبات الاستخدام الآمن لمتطلبات الأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع.