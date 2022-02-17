شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التطبيق.. إصابات «كورونا» بالبحرين تظهر آليا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ جسر الملك فهد، اعتماد البيانات الصحية للمسافرين، عبر تطبيقي «توكلنا» السعودي و«مجتمع واعي» البحريني، لمتابعة إصابات كورونا، وتلقي جرعات اللقاح، والتحقق من الإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في البلدين لمواجهة الجائحة.

ويتم تفعيل الجواز الصحي بين المملكة والبحرين، عبر الدخول إلى تطبيق توكلنا من الهاتف المحمول، ثم التأكد من استعراض كافة البيانات الشخصية وصحتها، يليه اختيار أيقونة «الجواز الصحي» من القائمة الرئيسية، والتأكد من وجود كلمة «محصن» والتي تعني أن الشخص حصل على الجرعات الكاملة من لقاح كورونا.

وكانت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وقعتا، مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي وتحقيق التكامل التقني بين التطبيقين، تسهيلا لحركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين عبر جسر الملك فهد.

الجواز الصحي

ويهدف التعاون بين البلدين إلى ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية التي اتخذها البلدان الشقيقان في إطار مكافحة فيروس كورونا، وتسهيل حركة التنقل عبر جسر الملك فهد، والاستفادة من التكامل التقني بين تطبيقي «توكلنا» و«مجتمع واعي»، من خلال ربط بيانات الجواز الصحي مع أنظمة الجوازات في البلدين لتحديد قابلية دخول المسافر بناء على الاشتراطات الصحية الخاصة بالجائحة.

إجراءات السفر

وتسهم عملية الربط في سرعة إتمام إجراءات السفر وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، وتمكين الكوادر العاملة في جسر الملك فهد من التأكد الفوري من جميع البيانات الشخصية والصحية للمسافرين بالإضافة إلى تعزيز مستوى الحماية والسرية لجميع البيانات.

ربط وتكامل

وتهدف الخطوة لتبني مختلف الوسائل والأنظمة الحديثة لتعزيز الربط والتكامل بين البلدين خاصة على صعيد إتاحة البيانات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل إجراءات التنقل بين البلدين بالربط الإلكتروني.

منصة توكلنا

يذكر أن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول التي دشنت منصة حكومية إلكترونية «توكلنا» لدعم جهود الجهات الحكومية في الحد من انتشار فيروس كورونا، ليتبع ذلك إضافة العديد من الخدمات الحكومية لتسريع عملية الوصول إليها من مكان واحد بكل يسر وسهولة، أبرزها خدمة الجواز الصحي الذي أسهم في تسريع إجراءات السفر عبر عرض نتيجة فحص PCR، وعرض بيانات جرعات لقاح كورونا، وعرض بيانات بوليصة تأمين السفر لمخاطر فيروس كورونا، وربط الجواز الصحي بأنظمة الحدود، والتحقق من إصدار بطاقة صعود الطائرة.