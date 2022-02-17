شكرا لقرائتكم خبر عن الظهران.. اللوحات الإرشادية وصيانة الطرق والأرصفة.. أبرز الملفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبل أيام قليلة أصدر أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، قرارات بتكليف عدد من رؤساء البلديات بمحافظات ومدن المنطقة، استهدفت تطوير منظومة العمل البلدي، ومنح الكفاءات السعودية الشابة فرصة لإحداث تغيير إيجابي، وتطوير وتصعيد الكوادر الوطنية، والدفع بها للارتقاء بالعمل البلدي.

وقدم عدد من المواطنين في مدينة الظهران عددا من الاقتراحات إلى رئيس البلدية الجديد م. فيصل القحطاني، من أبرزها وجود الحدائق والمسطحات الخضراء، وتنظيم مداخل الأحياء، وإيجاد أماكن لممارسة رياضة المشي، والعمل على إنهاء ظاهرة الكلاب الضالة خصوصا داخل الأحياء السكنية.

قال محمد عسيري: إن النفايات تتراكم بشكل كبير في ظل غياب من عمال النظافة وهو ما يجعل الروائح الكريهة تنبعث بشكل كبير، مضيفا إن الأرصفة بحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة، خصوصا أن أغلب الشوارع دون أرصفة أو أرصفتها متكسرة بشكل قد يكون فيه خطورة على الأطفال، إضافة إلى افتقار الحي لأبسط أماكن الترفيه مثل الحدائق والألعاب بشكل موسع، حيث لا توجد إلا حديقة واحدة وهي لا تستوعب جميع أهالي الحي وأطفالهم رغم أنها المتنفس الوحيد للأطفال.

وأضاف: إن الحي يحتاج إلى إنشاء ممشى لممارسة الرياضة بدلا من ممارستها في الطرقات مما يعرضهم للمخاطر نتيجة قيام أغلبهم بالتوجه إلى أماكن بعيدة من أجل ممارسة رياضة المشي وحتى أطفالهم لا يستطيعون الخروج والتنزه بسبب عدم وجود الحدائق والمسطحات الخضراء.

روائح كريهة من النفايات المتراكمة

ذكر أحمد بن محمد أن بعض أحياء الظهران تحتاج إلى أمور كثيرة يجب أن تكون متوافرة فيها، ويأتي أهمها إيجاد بعض مشاكل المياه المتسربة أحيانا التي تشكل مستنقعات كبيرة في حال نزول الأمطار، والتي يصعب المرور من خلالها، لافتا إلى عدم وجود أي نظام لمداخل بعض الأحياء وعدم معرفة لمن الأولوية بالمرور؛ مما قد يتسبب في حوادث جسيمة، وأضاف: إن الشوارع والطرق تحتاج إلى إعادة صيانة وتأهيل من جديد، خاصة أن مركباتهم تأثرت بسبب سوء بعض الطرقات والحفريات فيها، كما أن الحدائق في بعض الأحياء إما قليلة وصغيرة أو ليست موجودة؛ مما يسبب معاناة لهم بسبب عدم وجود أي متنفس للعوائل ولا حتى للأطفال في عطلة نهاية الأسبوع أو حتى على مدار الأسبوع، كما لا يوجد أي ممشى في الظهران إلا ممشى حي التلال بالدوحة والذي يصعب على الجميع الذهاب إليه، وطالب بتخصيص ممشى مماثل له في كل حي لكي يكون في متناول الجميع ممارسة الرياضة دون عناء الذهاب إلى مسافات بعيدة.

زيادة الحدائق والمسطحات الخضراء

أوضح ناصر المطوع أن بعضا من أحياء الظهران تحتاج اهتماما أكثر من قبل البلدية لكي يكون بها جميع ما يحتاجه السكان، وبين أن هناك أحياء لا يوجد بها أي لوحات إرشادية أو علامات دلالية تدل على أي شيء في الحي، حيث يعاني من يأتي للزيارة أو الغريب على الحي أشد المعاناة بسبب عدم وجود اللوحات، إضافة إلى أن بعض مداخل الأحياء سيئة وتوجد بها حفر عميقة على أطراف المدخل الذي يؤدي إلى الحي، وطالب بأن يكون هناك تنظيم أفضل من قبل الجهات المختصة، وأضاف إن حالة أغلب الشوارع أصبحت سيئة بسبب تراكم المياه والمستنقعات خصوصًا وقت نزول الأمطار خاصة أن أغلب الشوارع حالتها متدهورة وقد يكون فيها خطر على الأطفال، إضافة لتضرر المركبات من سوء الطرق والحفريات التي تنتج عن تراكم المياه، وبين أن مشكلة الحدائق والمناظر الجمالية المختفية من الحي من المشاكل أيضا، حيث لا توجد حدائق في بعض الأحياء وحتى الأحياء الأخرى حدائقها صغيرة ولا تفي بالغرض ولا يمكنها خدمة جميع أهالي الحي بالشكل المطلوب، كما أكد أهمية وجود ممشى بكل حي.

مستنقعات بالشوارع خلال الشتاء

أكد ضيف الله القرني أن بعض أحياء الظهران تعاني من وجود الكلاب الضالة خصوصا في الأحياء، وأصبحت تشكل خطرا على أطفالهم، مشددا على أهمية وضع حد وحلول عاجلة لمثل هذه الظاهرة حتى لا يكون هناك أي خسارة في الأنفس، وأضاف إن الطرق بعضها سيئة للغاية في بعض الأحياء وحالتها متدهورة. كما أن الأهالي لا يستطيعون ممارسة رياضة المشي حيث إنه لا يوجد ممشى بالحي ولا يوجد بالظهران إلا حي واحد ولذلك إما يضطرون للذهاب إلى مسافات بعيدة أو الاشتراك في النوادي وتحمّل تكاليف باهظه الثمن.

حل عاجل لظاهرة الكلاب الضالة

حفر الشوارع تضر المركبات

بيّن عايض العسافي أن من أهم الأمور التي تفتقدها أحياء الظهران هي قلة وجود الحدائق، حيث إن الحدائق شبه معدومة أو أنها صغيرة جدا ولا تتسع لأهالي الحي. لافتا إلى أن هناك شوارع كثيرة تحتاج إلى صيانة وإلى إصلاح، حيث إنها أصبحت تشكل ضررا على مركباتهم. كما تحتاج بعض الأحياء إلى إضافة بعض الإنارة، لعدم كفايتها خلال الليل. لافتا إلى وجود أرصفة كثيرة متكسرة وتشكل تشوهًا وتشكل خطرًا على المارة خاصة كبار السن والأطفال.

10 خدمات

تكثيف النظافة

معالجة الأرصفة

صيانة الطرق المتدهورة

إنشاء الحدائق

توفير مضامير المشي

زيادة المسطحات الخضراء

تنظيم مداخل الأحياء

وضع اللوحات الإرشادية

حل مشكلة الكلاب الضالة

تعزيز الإنارة