شكرا لقرائتكم خبر عن مدير فرع «البيئة» بمكة لـ ”الخليج 365”: نتصدى لخطر العشوائيات على الاستدامة البيئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة م. سعيد الغامدي، أن من أهم المشكلات التي تسببها العشوائيات تأثيرها المباشر على الاستدامة البيئية، من خلال مشكلة التلوث واستنزاف الموارد، والضغط المتزايد على الخدمات والزحف العمراني العشوائي على المناطق الزراعية وغيرها من المشكلات الأخرى، وهو ما يتطلب نشر الوعي البيئي والاجتماعي حول أهمية الاستدامة البيئية. وأكد أن هناك الكثير من المشاريع مثل السياحة الريفية والزراعية، إضافة للمتنزهات الوطنية وتحسين البيئة البحرية، تسهم في جودة الحياة وتنمية المجتمع، لتحقيق جزء من تطلعات أبناء المنطقة وقياداتها لتكون بمثابة وجهة سياحية مميزة، مما يعزز قطاع السياحة والترفيه في المنطقة الغربية على الخريطة السياحية، مؤكدا تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية. كما أشار إلى وجود 5 محاجر تمنع تسرب الآفات والأمراض الحيوانية للمملكة، لافتا في حواره مع (اليوم) إلى استيراد أكثر من 4 ملايين رأس ماشية، و2 مليون طن من الخضار والفاكهة عبر ميناء جدة الإسلامي خلال 2021 الماضي، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من 1221 زيارة للأمن الوقائي لمشاريع الثروة الحيوانية، وتنفيذ خطة تشغيلية سنويا لتقصي ومكافحة نواقل الأمراض بالمنطقة.. وفيما يلي نص الحوار.

ما دور المحاجر في السيطرة على الأمراض الحيوانية؟هناك تعاون مع الجهات المختصة لمكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والمستوطنة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومنع انتشارها في المنطقة، وتقوم محاجر الوزارة في منطقة مكة المكرمة بأدوار رئيسية في فحص كل الإرساليات الواردة للمملكة، عبر إجراءات متبعة للفسح النهائي للإرسالية، من خلال 5 محاجر، وهي: محجر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحجر ميناء جدة الإسلامي، والمحجر الحيواني بالخمرة، ومحجر ميناء الملك عبدالله برابغ، ومحجر مطار الطائف، ويجب التأكد من تطبيق التحصينات اللازمة وإرفاق ما يثبت ذلك، والتأكد من تطبيق الأوزان القياسية، وعدم وجود مخالفات لنظام الرفق بالحيوان، ونظام قانون الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، حيث إن الحجر الحيواني والنباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة يعتبر خط الدفاع الأول ضد تسرب الآفات الحشرية والأمراض النباتية والحيوانية إلى داخل المملكة.

ما جهود إنماء الثروة الحيوانية؟ يحظى قطاع الثروة الحيوانية برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة، من خلال تقديم الرعاية الصحية البيطرية، والنصح والمشورة الفنية، والتوعية، والتثقيف لجميع مربي الثروة الحيوانية، كما أن هناك أكثر من 43 برنامجا للإرشاد البيطري أقيم في منطقة مكة المكرمة خلال عام 2021م، وينفذ فرع الوزارة بمكة المكرمة عددا كبيرا من الأنشطة والخدمات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وهناك أكثر من 1.6 مليون رأس من الماشية في المنطقة، وأكثر من 283 مشروعا من مشاريع الإنتاج الحيواني، وأكثر من 223 منشأه بيطرية.

وتتيح منصة «زراعي» استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخدمات المساندة، عبر الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز.

كم حجم الفسوحات الواردة والصادرة عبر ميناء جدة الإسلامي؟

المملكة استوردت خلال 2021، أكثر من 4 ملايين رأس ماشية، و94 مليون بيضة، و127 ألف صوص، فيما تم استيراد 2 مليون طن من الخضار والفاكهة، و35 ألف طن من البذور والشتلات الزراعية، و47 ألفا من الأسمدة والمبيدات الزراعية، وصدرت المملكة أكثر من 63 ألف طن من التمور لأكثر من 71 دولة، كما صدرت عبر الإرساليات من محاجر المنطقة بيض التفقيس والصيصان لأكثر من 6 دول.

ماذا عن تعزيز المكانة البيئية بالمنطقة؟

نفذنا أكثر من 1221 زيارة من زيارات الأمن الوقائي لمشاريع الثروة الحيوانية، وناشدنا الجميع بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه على رقم طوارئ الثروة الحيوانية «939»، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، وساهمت الوزارة في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض خلال العام الماضي، وفي موسم الحج باستخدام الأجهزة المناسبة، وتنفيذ خطة تشغيلية سنويا بمسمى «خطة تقصي ومكافحة نواقل الأمراض في المنطقة»، وذلك من خلال أعمال الرش الأرضي، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات، وهناك أكثر من 14 فرقة ضباب، و30 فرقة ضغط عال، و20 فرقة للتقييم الحشري، بالإضافة إلى فرق الطوارئ. وشملت أعمال المكافحة أكثر من 81 موقعا في محافظة الطائف، و10 في الجموم، و10 في خليص، و25 في رابغ، و45 في جدة، و42 في العاصمة المقدسة، و32 في الليث و45 في القنفذة.

ما دور الوزارة لزيادة كثافة الغطاء النباتي؟ أطلقت الوزارة مبادرة «تطوير الممارسات الزراعية» لتحسين إنتاجية الخضراوات، والفواكه، والتمور، والمحاصيل الحقلية، وتقنين الموارد، وضبط جودة المنتج، والتركيز على الميزة النسبية للمناطق، وهناك أكثر من 13 ألف شجرة تين، و160 ألف شجرة رمان، و180 ألف شجرة عنب، و400 ألف شجرة مانجو، وتسير المبادرة وفق عدة خطوات من خلال توفير مدخلات الإنتاج مثل: البذور، الشتلات، الأسمدة، المبيدات وسبل الوقاية، وغيرها، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات في الزراعة وأنظمة الري واستخدام المبيدات، وفيما يتعلق بتقنين استخدام الموارد، ستعمل المبادرة على تطوير الإرشاد الزراعي من خلال الحقول النموذجية والإرشاد الزراعي في المزارع، وذلك وصولا إلى الممارسات النموذجية في سبل الإنتاج والري، كما تتضمن المبادرة تشجيع تبني نمط الزراعة العضوية، وتعريف المزارعين بالمدخلات المسموحة لهذا النشاط، وتوثيق منتجاتها، كما تركز على الممارسات الزراعية المحظورة.

ويوجد 8 مزارع عضوية، و32 مزرعة تحت التحول بالمنطقة، و329 مزرعة بعلية تعتمد على مياه الأمطار بشكل رئيسي، ومن المحاصيل البعلية «الحبحب البعلي والذرة الرفيعة والدخن والسمسم»، كما يوجد في مكة المكرمة حوالي 1.2 مليون نخلة إنتاجها حوالي 56 ألف طن، و914 مزرعة ورد طائفي بإنتاج حوالي 650 مليون وردة.

ما مستجدات قطاع تربية النحل؟ يحرص فرع الوزارة على إطلاق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية، ولدينا 2350 منحلا، وهناك خطة في الوزارة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل نهدف من خلالها لتحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل والمحافظة عليها، وتنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية وتنظيم استغلالها.

وتقدم الوزارة الخدمة الإرشادية للمناحل الأهلية من قبل الفنيين المختصين المكلفين بالزيارات الميدانية، وتعريف النحال بالطرق الحديثة للنحالة، وتدريب العاملين في المجال من خلال دورات تدريبية متخصصة تقيمها مراكز التدريب الزراعي أو ورش العمل الموجهة للفنيين، وتستهدف الوزارة من خلالها رفع كفاءتهم لضمان جودة الخدمة الإرشادية المتوقع تقديمها للنحالين عن طريقهم، وهناك العديد من مهرجانات العسل مثل مهرجان العسل بالعرضيات، ومهرجان العسل في محافظة أضم، وهدفها المساهمة في تطوير تربية النحل وصناعة العسل والصناعات التحويلية والتي تعتبر من المميزات النسبية لتلك المحافظات.ما مستقبل صناعة الورد الطائفي؟ هناك تعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء على مستوى الزراعة أو على مستوى التصنيع لتطوير صناعة الورد الطائفي من خلال تأهيل المدرجات، وزيادة المساحات المزروعة، ودعم الصناعات التحويلية، وتنتشر مزارع الورد في الهدا والشفا ووادي محرم والوهط والوهيط وتصل أعداد المزارع إلى أكثر من 914 مزرعة ورد، بإجمالي عدد شجيرات يبلغ أكثر من مليون ومائتي ألف شجيرة ورد وبمساحة مزروعة تقدر بنحو 2600 دونم من الأراضي الزراعية.

ويبلغ إنتاج الورد بالطائف 650 مليون وردة سنويا، وتقدر مصانع ومعامل إنتاج وتقطير الورد بحوالي أكثر من 70 مصنعا ومعملا، كما عزز برنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف»، زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الإستراتيجية لتحقيق التنمية الريفية المتوازنة، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية، إضافة إلى رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة. كما تم إنشاء وحدة للورد الطائفي بمكتب الوزارة بالطائف، واعتماد إكثار الشتلات بزراعة الأنسجة، وإنشاء جمعية تعاونية للمساهمة في التطوير.

واهتمت الوزارة بإرشاد مزارعي الورد وتثقيفيهم بالتقنية الحديثة بهدف زيادة الإنتاجية، عبر إرسال عدد من المزارعين المميزين إلى جمهورية بلغاريا، والذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن التعاون المشترك بين المملكة وبلغاريا في مجال زراعة الورد وتقطيره واستخداماته الطبية والتجميلية، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز قدرات المزارعين وتنميتها.

تصدير 63 ألف طن تمور لـ 71 دولة عبر ميناء جدة

64 فرقة لمكافحة نواقل الأمراض.. و1200 زيارة وقائية

استيراد 94 مليون بيضة و2 مليون طن خضار في 2021

2350 منحلا تعتمد الطرق الإنتاجية الحديثة

70 مصنعا ومعملا لإنتاج وتقطير الورد الطائفي

914 مزرعة ورد طائفي تنتج 650 مليونا سنويا

8 مزارع عضوية و32 تحت التحول و329 «بعلية»