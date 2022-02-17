شكرا لقرائتكم خبر عن التأكد من المواصفات الفنية لمنزلقات ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من المواصفات الفنية لمنزلقات ذوي الإعاقة.

كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد ألزمت جميع المحال والمراكز التجارية بتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة. وأمهلت الوزارة المحال والمراكز التجارية 60 يومًا من أجل تصحيح أوضاعها وتركيب المنزلق، وفي حالة مخالفة ذلك تعاقب هذه المنشأة وفقا للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

ونفذت البلدية عددًا من الجولات الميدانية على دور السينما والألعاب الترفيهية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا».