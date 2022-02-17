شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 89 كم من ربط مدينة الملك خالد و«دغيليب الوجعان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، 89 كيلو مترا من الأعمال الترابية، ضمن أعمال إنشاء الطريق الذي يربط مدينة الملك خالد العسكرية، وتقاطع «دغيليب الوجعان»، بطول 100 كيلو متر.

وأنجز الفرع طبقة الأساس الأسفلتي بطول 37 كيلو مترا، وصب 35 عبارة صندوقية وجميع قواعد وجيردرات التقاطع، على طريق حفر الباطن، وذلك ضمن أعمال الصيانة العادية لرفع مستوى السلامة على الطرق.

وكثف فرع النقل أعماله لإعادة الدهانات بطول 22 كيلو مترا على طريق «حفر الباطن - الرقعي» في الاتجاه الرئيسي.

وكان الفرع قد بدأ أعمال إصلاح فواصل التمدد لجسر الصناعية الأولى على طريق الملك فهد، إضافة إلى العمل على إصلاح جزء من طريق «حرض - الخرج»، بطول 14 كيلو مترا، وأنهى 7 كيلو مترات منها، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية.

وأنجز الفرع تركيب الحواجز المعدنية على تقاطع طريق «الجبيل - الدمام»، مع الشارع الخامس عشر بسيهات؛ لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.