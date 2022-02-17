شكرا لقرائتكم خبر عن 5100 مستفيد من ملتقى «الإرشاد التعليمي والمهني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف الملتقى الافتراضي للإرشاد التعليمي والمهني لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للعام الدراسي 1443هـ، الذي اختتمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي، تعريف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بالتخصصات الجامعية، ونسب القبول في كل جامعة، وتعزيز القيم والمهارات الأساسية للطلبة، وتقديم الدعم والمساندة للطلاب في اختيار المسار المهني لقدراتهم.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن إدارة التعليم عقدت اللقاء بحضور 10 مؤسسات تعليمية تشمل 7 جامعات وعددا من الكليات، للوصول إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية بإطلاع كل طالب وطالبة على مرحلة ما بعد التعليم العام، موضحا أن الملتقى استمر لمدة أسبوع كامل بمشاركة 10 مكاتب تعليم على مستوى محافظات المنطقة الشرقية، واستفاد منه نحو 5109 طلاب وطالبات بالمنطقة.

وأوضح أن الملتقى يساعد على اكتشاف الميول واستعدادات وقدرات الطالب أو الطالبة والعمل على تنميتها ورعايتها، بالإضافة إلى مساعدتهم على التكيف المدرسي والجامعي والمهني.

وأضاف أن الإرشاد التعليمي والمهني يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لكل طالب وطالبة، لاختيار التخصصات المناسبة لكون الملتقى يعرف الطلاب بالجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات التعليمية وشروطها ومتطلباتها وآليات التعليم فيها، كما يراعي إطلاع أولياء الأمور على ميول والاهتمامات لأبنائهم للمساهمة في اختيار الرغبات.