شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم بدينا».. برامج وعروض تحكي للأجيال قصة «التأسيس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت الشؤون التعليمية «بنات» بإدارة تعليم المنطقة الشرقية، أمس الأول، التحضيرات الخاصة بالاحتفاء بيوم التأسيس «يوم بدينا»، الذي يوافق 22 فبراير الجاري، وذلك برئاسة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد، وحضور مديرة إدارة نشاط الطالبات بالتعليم عزيزة الغامدي، وممثلات اللجان.

وأكدت فاطمة الفهيد أن الاحتفال سيتضمن حفلًا بمشاركة الجميع، وسيضم عروضًا منوعة تتناول مسيرة يوم التأسيس وقصة الكفاح في بناء الوطن وترسيخ هذه القيم والمفاهيم في نفوس الطلاب والطالبات.

وشددت على أهمية المناسبة الوطنية وإطلاع الطلاب عليها، وحثهم على المشاركة بالمسابقات التي خصصتها الوزارة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

وأضافت: يوم التأسيس هو يوم تاريخي مجيد يعود لمنتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م وهو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وتأسيسه للدولة السعودية الأولى، وعلى الجميع تعريف الأجيال الحالية بالأدوار التي سبقت التطور الحالي، في عهد الملك سلمان الزاخر بالنهضة في مختلف القطاعات في الدولة.