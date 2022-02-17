شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويشيد بجهود «العامة لعقارات الدولة» في خدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بجهود الهيئة العامة لعقارات الدولة في نطاق عملها، وخدمتها للمواطنين من خلال منصة «إحكام».

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، ورحب سموه بالمحافظ في المنطقة الشرقية.

من ناحيته، قدم المحافظ الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم ومتابعة أعمال الهيئة في المنطقة الشرقية وتسهيل مهامها للقيام بواجباتها.