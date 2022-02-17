شكرا لقرائتكم خبر عن «عطاء بلا حدود».. فعالية لنادي ذوي الإعاقة بكورنيش سيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن محافظ القطيف إبراهيم آل خريف، أمس، فعالية نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية «عطاء بلا حدود»، على الواجهة البحرية في كورنيش سيهات بمحافظة القطيف، وذلك بحضور رؤساء ومديري الدوائر الحكومية في المحافظة، وعدد كبير من المهتمين.

وتضمنت الفعالية جولة للمحافظ على أركان الجهات المشاركة، وأشاد آل خريف بجميع الجهات التي تقدم دعما ومساندة وخدمات لهذه الفئة، مؤكدا أن وطننا الغالي يقدم عناية ورعاية خاصة تكاد تكون فريدة لدعم ومساندة وتمكين هذه الفئة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

من ناحيته، تحدث رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية د. خالد الجميعة، عن جانب من الخدمات التي يقدمها النادي الذي يحتضن نحو 1375 منتسبا، ودعم الدولة ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه - حفظهما الله - لهذه الفئة الغالية والعزيزة على قلوب الجميع.

بعدها، كرم راعي الحفل الجهات المشاركة والداعمة، إلى جانب تكريم أبنائه من اللاعبين المتفوقين من منسوبي النادي، مشيدا بما حققوه من إنجازات دولية ومحلية، وعبَّر عن تمنياته لهم بالمزيد من التوفيق والنجاح.