شكرا لقرائتكم خبر عن آل مبارك يستقبل محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس إدارة دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر الوليد بن حمد آل مبارك، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه والوفد المرافق من منسوبي الهيئة، وذلك في مقر دار ”الخليج 365” الرئيسي بالدمام، بحضور مدير عام دار ”الخليج 365” حسن الهديب، ورئيس التحرير عمر الشدي، ودار الحديث خلال اللقاء حول أبرز أدوار وأعمال دار ”الخليج 365” والهيئة.

وأكد «آل مبارك» أن الزيارة محل تقدير وامتنان، وتخللها طرح سبل التعاون مع الهيئة في عدد من المجالات، كما تم عرض مادة فيلمية تناولت أبرز التطورات والأعمال التي تديرها وأطلقتها شركة دار اليوم.