شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثالثة لـ«نظام الجودة العالمي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت أمانة المنطقة الشرقية من المرحلة الثانية من تطبيق النظام العالمي للجودة «الأيزو 9001: 2015»، والذي يستهدف الإدارات العامة، فيما سيتم البدء في تطبيق المرحلة الثالثة، والتي تستهدف ثلاث وكالات تابعة لها، وفق برنامج زمني مُعدّ لذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في وكالة الخدمات، أمس الأول، والذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات، برئاسة وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، وحضور مدير عام الجودة والتميز المؤسسي م. علي القرني، والوكيل المساعد للخدمات د. عبدالرحمن الشهيل، والوكيل المساعد لشؤون البيئة د. حمد المديني، وممثلي الإدارات سفراء الجودة.

وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي، أعدت خطة عمل تتضمن مخرجاتها توثيق الإجراءات على مستوى الأمانة كاملة، والرفع بها على منصة إلكترونية، بهدف أتمتة الإجراءات ووضع معايير ومؤشرات لكل عملية، وذلك بهدف تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة، من خلال تطبيق هذا النظام ورفع كفاءة الخدمات والمشاريع.