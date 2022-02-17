شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام المكلف: جولة ولي العهد الخليجية عززت التعاون والترابط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، إن الجولة الخليجية لسمو ولي العهد -يحفظه الله- في نهاية العام 2021 حققت نتائج إيجابية في مسيرة الأخوة وتعزيز التعاون والترابط الخليجي، وانعكست نتائجها على مخرجات القمة الخليجية الـ 42 التي استضافتها الرياض خلال العام نفسه.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أمس، إن المملكة شهدت خلال الفترة الماضية حراكا سياسيا واسعا، واستقبلت عددا من رؤساء الدول لتطوير العلاقات المشتركة، مما يعكس دور المملكة المحوري في المنطقة. فيما احتلت المملكة المركز الثاني عالميا بين الدول الأكثر مرونة في التعامل مع «كوفيد 19»، محققة بذلك إنجازا نوعيا يعكس فاعلية الإجراءات الصحية، وكفاءة النظام الاقتصادي للسعودية.

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