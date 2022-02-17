قصف إسرائيلي بصواريخ أرض – أرض جنوب دمشق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن مصدر عسكري سوري، ليلة الخميس، أن إسرائيل استهدفت بعدة صواريخ مناطق جنوبي العاصمة دمشق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله: “حوالي الساعة 11:35 من مساء الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض-أرض من منطقة الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق”.

وذكر المصدر العسكري السوري أن الضربة الصاروخية أدت إلى وقوع بعض الخسائر المادية.