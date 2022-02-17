اخبار الرياضه السعوديه صراع القمة والقاع

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل لقاءات الإثارة والندية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة 4 لقاءات مساء اليوم (الخميس)، إذ يلتقي في ديربي الرياض الهلال (رابع الدوري) بجاره الوصيف فريق الشباب (8:20م)، فيما يحل المتصدر الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على التعاون (المركز 11) (6:35م)، ويستضيف الأهلي (تاسع الدوري) نظيره الفيحاء (سابع الدوري) (6:55م)، ويلتقي النصر (ثالث الدوري) بمضيفه الباطن (المركز 14) (3:45م).

ديربي مثير يجمع الزعيم بالليث

على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، تتجه الأنظار نحو ديربي الرياض، ويدخل الهلال هذا اللقاء بعد عودته من كأس العالم للأندية، ويأمل في عودة قوية رغم اصطدامه بالوصيف. ويحتل الزعيم المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات وخسارتين ولديه 3 لقاءات مؤجلة، وأحرز هجوم الهلال 29 هدفاً فيما استقبلت شباكه 20 هدفاً، أما الشباب فيطمح لمواصلة انطلاقته نحو صدارة الدوري، إذ يحتل الليث الأبيض المركز الثاني برصيد 40 نقطة جمعها من 11 انتصاراً و7 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 38 وعليه 21.السكري ينتظر العميدعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل التعاون لقاءه أمام ضيفه الاتحاد بحثاً عن مواصلة صحوته والابتعاد عن مراكز الخطر بعد فوزه في ديربي القصيم بثلاثية على جاره الرائد، ويحتل سكري القصيم المركز 11 برصيد 21 نقطة حصدها من 5 انتصارات و6 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 33 وعليه 36، أما الاتحاد فيطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية والعودة بالنقاط الثلاث، إذ يتصدر العميد جدول الترتيب برصيد 47 نقطة حصدها من 15 انتصارا وتعادلين وخسارتين وله من الأهداف 41 وعليه 13.

الراقي في اختبار البرتقالي

على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، يخوض الأهلي لقاء مهما أمام ضيفه الفيحاء، فالفوز سيقفز به للمركز السابع وينعش آماله بالمنافسة على مقعد آسيوي، إذ يحتل الراقي المركز التاسع برصيد 24 نقطة جمعها من 5 انتصارات و9 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 24 وعليه 25، أما الفيحاء فيطمح لخطف النقاط الثلاث والمنافسة على مراكز المقدمة، إذ يحتل البرتقالي المركز السابع برصيد 26 نقطة جمعها من 6 انتصارات و8 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 16 وعليه 14.

العالمي يصطدم بالسماوي

على ملعب الباطن، يدخل صاحب الأرض والجمهور، الباطن، لقاءه أمام النصر بحثاً عن النقاط الثلاث للهروب من مراكز الخطر؛ إذ يحتل السماوي المركز الـ14 برصيد 19 نقطة جمعها من 4 انتصارات و7 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 26، أما النصر فيدخل هذا اللقاء بعد أن تعرض للخسارة في الجولة الماضية من المتصدر الاتحاد ليفقد مركز الوصافة، ويأمل النصر في العودة لطريق الانتصارات والمنافسة على صدارة الدوري، إذ يحتل العالمي المركز الثالث برصيد 38 نقطة جمعها من 12 انتصارا وتعادلين و6 خسائر وله من الأهداف 35 وعليه 21.