اخبار الرياضه السعوديه تاوامبا وروما.. تحدٍّ من نوع خاص

محمد بن مسعود - الدمام - يشتعل الصراع على لقب الهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تشهد مباراة التعاون والاتحاد مساء اليوم (الخميس) في بريدة، ضمن جولة «يوم التأسيس» في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تحدياً من نوع خاص بين النجمين تاوامبا ورومارينهو على اعتلاء صدارة الهدافين، إذ يملك كل من الثنائي 13 هدفا، خلف لاعب النصر تاليسكا المتصدر قائمة الهدافين برصيد 14 هدفاً. ويسعى اللاعبان تاوامبا ورومارينهو لهز الشباك في مباراة السكري والعميد، والمساهمة في تحقيق الفوز لأحد الفريقين في اللقاء المهم في دوري المحترفين.

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