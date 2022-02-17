اخبار الرياضه السعوديه القروني: الاتحاد مرشح للدوري.. والشباب سيكسب «الديربي»

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المدرب الوطني الكابتن خالد القروني، أن فريق الاتحاد مرشح لحصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استناداً على المستويات المميزة التي يقدمها الفريق وعدم تأثره بأي عامل خارجي أو حتى في عناصر الفريق من إصابات أو انتقال، حيث يرى أن الفريق لم يتأثر بانتقال الثنائي سعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي او إصابة حجازي وكورنادو، ويسير لتحقيق لقب الدوري بمؤازرة جماهيره المميزة. وتطرق القروني للقاء الديربي الذي يجمع الشباب والهلال، إذ يتوقع أن يكون التفوق من نصيب الفريق الشبابي الذي يتفوق على الهلال بالاستقرار الفني والنفسي والبدني، بعكس الفريق الهلالي العائد من بطولة كأس أندية العالم مثقلاً بالخسارة العريضة من الأهلي المصري ومع تغيير المدرب وضغط المباريات.

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