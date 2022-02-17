محمد بن مسعود - الدمام - أطلق الاتحاد السعودي للمبارزة، تطبيقاً إلكترونياً (المبارزة السعودية )، عبر هواتف الأندرويد وآيفون، يحتوى على جميع المنافسات المحلية ومواعيدها ونتائجها، وروزنامة الاتحاد، إضافة إلى التصنيف الداخلي للاعبين. ويمكّن التطبيق اللاعبين واللاعبات من التسجيل في البطولات الرسمية، ومواقع مراكز المبارزة في مدن المملكة والراغبين في ممارسة اللعبة لأول مرة. ويحتوى التطبيق على محاضرات تثقيفية وقوانين المبارزة ولوائح البطولات وصور وأخبار المنافسات، إلى جانب البث المباشر للبطولات الذي سيتم تفعيله لاحقاً. ويهدف الاتحاد إلى تقديم وتهيئة جميع التقنيات الحديثة، لتطوير اللعبة وتشجيع المبارزين والمبارزات الجدد للتسجيل في اللعبة، وكذلك سهولة التواصل والتسجيل في البطولات.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه اتحاد المبارزة يطلق تطبيقاً إلكترونياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.