اخبار الرياضه السعوديه ساعة معطلة ومنصة «حائرة»!

حيث يكتفي ضيوف اللقاءات، ومسؤولو الأندية بالجلوس على كراسي متواضعة، وفي موقع ضيّق يعتلي المنصة، ويتوسط الجماهير، مع استمرار استياء كل من شاهد حال المنصة الرئيسية التي تأخر إنشاؤها حتى الآن، وأصبحت حديث الألسن، فيما يُشاهد العكس تماماً في ملاعب أخرى تُقام عليها مباريات دوري المحترفين بينما لا تزال الساعة الرئيسية للملعب معطّلة، وتم استبدالها بأخرى على أرضية المضمار ولكنّها غير مناسبة
ولا تليق أن تستمر في المدينة الرياضية المهيّأة والكبيرة، حيث يُفترض أن تتم صيانة الساعة الرئيسية التي مضى على وجودها سنوات طوال، أو استبدالها بأخرى حديثة في ذات موقعها أمام مرأى الجميع. من جهة أخرى، لا تزال منصة الإعلاميين المجاورة للمنصة الرئيسية الذي استمر توقّف العمل في إنشائها، تُعاني كثيراً نتيجة عدم احتوائها على مقومات العمل الإعلامي التي تتوفر في ملاعب أخرى، حيث لا يوجد خلالها سوى طاولتين و8 كراسي فقط، في ظل انعدام أجهزة اللابتوب، وشاشات التلفزيون، وشبكة الإنترنت، وأفياش الكهرباء، وحاجز زجاجي كأقل تقدير يتم وضعه خلف المنصة، كحاجز ما بين الجمهور والإعلاميين.
وقال إعلاميون: «كل العجب، وللأسف الشديد، أننا اعتدنا على هذه الحال التي تتمثل في عدم توفر وسائل متنوعة، تعيننا بشكل ميسّر وسريع على تغطية أحداث المباريات التي لا تقل عن 30 مباراة في الموسم الرياضي الواحد لناديي ضمك وأبها ضد أندية دوري المحترفين». وتساءلوا: «لماذا تتوفر الوسائل الإلكترونية والكهربائية المتعلّقة بمنصات الإعلاميين في ملاعب أخرى دون هذا الملعب؟! ولماذا ما زال إعلاميو عسير يطالبون ويناشدون بتوفرها دون تلبية مطالبهم؟!» وأضافوا: «إن علامات التعجّب تتواصل في عدم توفير ما يحتاجه الإعلاميون في منصتهم رغم تشعّب الحديث واستمراره منذ فترات سابقة، ولكن لم يتم تحريك ساكن حتى اللحظة».
واختتموا حديثهم: «ننتظر التجاوب السريع من الجهة المختصة، وتلبية مطالبنا، خدمة للمصلحة العامة».
من جهة أخرى، أكد مصدر مطّلع بوزارة الرياضة، أن المنصة الرئيسية، ومنصة الإعلاميين، والساعة الرئيسية، لا تزال ضمن مرحلة التطوير.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الرياضه السعوديه اتحاد المبارزة يطلق تطبيقاً إلكترونياً
- ارتفاع أسعار الذهب عالميا تزامنًا مع الأزمة الأوكرانية
- تنويه من “توكلنا” للمستخدمين بشأن الإصدار الجديد
- في واقعة هي الاغرب من نوعها .. وفاة امرأة بلحسة قطتها .. لن تصدق كيف حدث ذلك ( تفاصيل صادمة )
- «ساما»: وثيقة تأمين «المنزلية» تغطي الهروب والأمراض الحرجة والطارئة
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه ساعة معطلة ومنصة «حائرة»! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.