ارتفاع أسعار الذهب عالميا تزامنًا مع الأزمة الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% في المئة بفعل تجدد القلق حول الأزمة الأوكرانية، وفق وكالة رويترز. وكانت أسعار العقود الآجلة للذهب سجلت ارتفاعًا حادًا خلال تعاملات أمس الأول الإثنين؛ لتصل أعلى مستوى لها منذ 3 شهور مع زيادة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا؛ ما أدى إلى زيادة مبيعات الأسهم وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى. وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بنسبة 35ر0% إلى 41ر96 نقطة. أخبار قد تهمك وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 30ر27 دولار أي بنسبة 5ر1% إلى 40ر1869 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. وارتفع سعر الفضة بمقدار 479ر0 دولار إلى 848ر23 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل. وارتفع سعر النحاس بمقدار 0015ر0 دولار إلى 5075ر4 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.

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