محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
دعا تطبيق توكلنا اليوم الأربعاء إلى ضرورة تحديث التطبيق، بنسخته الجديدة، والمتاحة على منصات تحميل التطبيقات.
وأوضح أن النسخة الجديدة المتاحة للتحميل هي إصدار 3.5 للتحميل من جلاكسي ستور وآب جاليري وجوجل بلاي، إضافة إلى إصدار 3.4.2 في حال التحميل من أبل ستور.
وأضاف التطبيق أن الهدف من ذلك هو الاستفادة من خدمات تطبيق “توكلنا” بشكلٍ أفضل.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر تنويه من “توكلنا” للمستخدمين بشأن الإصدار الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.