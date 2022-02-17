تنويه من “توكلنا” للمستخدمين بشأن الإصدار الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

دعا تطبيق توكلنا اليوم الأربعاء إلى ضرورة تحديث التطبيق، بنسخته الجديدة، والمتاحة على منصات تحميل التطبيقات.

وأوضح أن النسخة الجديدة المتاحة للتحميل هي إصدار 3.5 للتحميل من جلاكسي ستور وآب جاليري وجوجل بلاي، إضافة إلى إصدار 3.4.2 في حال التحميل من أبل ستور.

وأضاف التطبيق أن الهدف من ذلك هو الاستفادة من خدمات تطبيق “توكلنا” بشكلٍ أفضل.