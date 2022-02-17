وكيل إمارة منطقة حائل يفتتح معرض “رجعت الشتوية “

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – خلال اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات العربية.. رئيسة مجلس النواب: تعزيز التضامن والتعاون العربي أولوية دائمة لمملكة البحرين

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