“مدن” تنظم لقاءً حول تمكين المرأة من الاستثمار بالقطاع الصناعي بغرفة تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

نظَّمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، يوم امس الاربعاء لقاءً بعنوان “تمكين المرأة من الاستثمار بالقطاع الصناعي” بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمدينة تبوك، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك عماد بن سداد الفاخري والأمين العام للغرفة طيار السحيمي وعدد من سيدات الأعمال بالمنطقة.

وهدف اللقاء إلى دعم وتمكين المرأة من تأسيس وإدارة المشاريع الصناعية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة تبوك، وأنواع الأنشطة التجارية، ورحلة المستثمر حتى الحصول على التراخيص لبدء الإنتاج، والإجراءات اللازمة للحصول على الدعم من بنك التنمية.