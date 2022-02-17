محمد بن مسعود - الدمام - تحذير خطير جداً للرجال فقط .. احذر هذه الملابس قد تؤثر على خصوبتك وتسبب العقم

يعاني الكثير من الرجال من مشاكل بالخصوبة، وتدور دائماً تساؤلات حول أسباب هذه المشكلة، ومن أهم المشاكل التي قد تؤدي لحدوث هذه المشكلة أن بعض الرجال قد يقدموا على ارتداء الملابس الداخلية الضيقة.

وقالت سيليا إي دومينجيز، أخصائية الغدد الصماء الإنجابية، في كلية الطب بجامعة إيموري، “السبب في وجود الخصيتين خارج الجسم حتي تنتج الخصيتان كمية كافية من الحيوانات المنوية، ولكي تقوم بمهمتها يجب أن تكون درجة حرارة الخصيتين أقل من درجة حرارة الجسم الأساسية”.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وأضافت، “ترتفع درجة حرارة الخصيتين عند ارتداء الرجل ملابس داخلية ضيقة، وإذا كانت الخصيتان أعلى بعدة درجات من درجة حرارتها الطبيعية، فلن تقوم بمهمة إنتاج حيوانات منوية كافية”.

وتابعت، هذا الأمر يؤدي لانخفاض عدد الحيوانات المنوية، إذ يستغرق إنتاج الحيوانات المنوية من 10 إلى 11 أسبوعًا، ما يؤثر على الخصوبة.



وكشفت دراسة أجراها المعهد الوطني البريطاني للصحة والرعاية، أن الملابس الداخلية الضيقة تؤثر على خصوبة الرجل، وفقاً لما نقله موقع (المصري اليوم).

وتضمنت الدراسة الممارسات اليومية لمجموعة من الرجال وتأثير ملابسهم على كمية السائل المنوي وحركة الحيوانات المنوية.

وتوصلت الدراسة على أن ارتداء الملابس الداخلية الضيقة يتسبب في ارتفاع درجة حرارة كيس الصفن، بالتالي يؤثر على كمية السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية وجودتها.

فيما يشير أموس جرونيباوم، طبيب في مستشفى نيويورك، أنه لا يمكن للرجل ارتداء مثل هذه الملابس الضيقة إذا كان يرغب في الإنجاب، لأن ذلك يضر بالحيوانات المنوية ويؤثر عليها لمدة تصل من 10 إلى 11 أسبوعًا.