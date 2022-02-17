شاب يخطب فتاتين بحفل واحد

محمد بن مسعود - الدمام - في حادثة غريبة سجلها مقطع فيديو رصدته إحدى القنوات المغربية، تقدم شاب مغربي على الارتباط بفتاتين في حفل خطوبة واحد جمعه بالفتاتين اللتين أكدتا موافقتهما على عرضه بالقبول منه ليصبح الشاب مرتبطًا بالاثنتين ويستعد للزواج منهما.

وتداول نشطاء السوشيال ميديا، الفيديو على نطاق واسع، يظهر فيه شاب يدعى نصير وبجانبه خطيبتيه، وهما تصرحان بأن هذه حياتهما وتريدان الاستقرار، ولا تريان أن هناك عيبًا في إشكالية أن تتزوج فتاتان بشخص واحد.

إلى ذلك، شن مستخدمو التواصل الاجتماعي هجومًا على جرأة الفتاتين. وسادت بالتعليقات حالة من الغضب وردود أفعال ساخرة، ترفض هذه الظاهرة والترويج لها في المجتمعات العربية.

وفي سياق الفيديو، قالت إحدى الفتيات إن هذا القرار حرية شخصية بالنسبة لهما، معبرة عن ذعرها من تعليقات الناس الموجهة لهم بشأن قبول الخطبة.