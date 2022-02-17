وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس

محمد بن مسعود - الدمام - تُوفي الفنان الكويتي جاسم عباس إثر تدهور مفاجئ لصحته، إذ دخل العناية المركزة بالمستشفى الأميري الأسبوع الماضي.
وعانى الفنان الكويتي من مشاكل في الكلى وخلايا المخ والأعصاب، ما أدى إلى نقص في الأكسجين، بالرغم من أنه لم يكن يشكو من أي مرض في السابق.
ويُعد عباس من أبرز الممثلين الذين اشتهروا بتقديم الأعمال الموجّهة للطفل، سواء في التلفزيون أو المسرح، سيّما في فترة التسعينات من القرن الماضي، إذ عمل بمسرحيات مثل «الحبوبة»، «السمكة والصياد»، «سندريلا»، «فيدو ديدو»، وغيرها، كما قدم في التلفزيون أعمالاً عدة، بينها «جلثم وميثة» و«سمسمية وسمسوم».
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