سمكة القرش الشبح.. علماء يكتشفون سمكة قرش نادرة

محمد بن مسعود - الدمام - اكتشف علماء نيوزيلنديون سمكة قرش صغيرة نادرة من النوع المعروف بالشبح، وهو نوع غير معروف من الأسماك يعيش في أعماق المحيط المظلمة.

ونادرًا ما ترصد أسماك القرش الشبح، المعروفة أيضًا باسم الكيميرا، كما أن مشاهد صغارها أقل شيوعًا.

وجمع العلماء عددًا حديث الفقس منها على عمق نحو 1.2 كيلومتر تحت الماء، بالقرب من الجزيرة الجنوبية. ويقول العلماء إن الاكتشاف يعمق فهم مرحلة الصغار من هذا النوع من الأسماك.

ووصفت الدكتورة بريت فينوشي عضو الفريق الذي توصل إلى الاكتشاف بأنه «اكتشاف أنيق»، وقالت إنه حدث بالصدفة في أثناء إجـــراء بحث بالشباك عن التجمعات السكانيــــة للكـــائنات البحرية تحت الماء.