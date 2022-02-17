الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و4288 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الأربعاء عن تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا، وكشفت الفحوصات التي بلغ عددها 20969 عن تسجيل 4288 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 8457 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 429990.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 46328 حالة، منها 85 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى، و21 حالات تحت العناية.