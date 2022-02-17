فريق بابكو لرياضة السيارات يتألق في ثالث جولات أوتوكروس البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - تألق فريق بابكو لرياضة السيارات ضمن مشاركته في ثالث جولات أوتوكروس البحرين والتي أقيمت منافساتها مساء يوم الجمعة الماضي بمواقف حلبة البحرين الدولية والذي تزامن مع فعاليات يوم البحرين الرياضي عندما حقق صدارة ووصافة الترتيب العام للمتسابقين عبر متسابقيه الأخوين المتميزين سلمان وعيسى محمد.

وتمكن المتسابق عيسى محمود من تحقيق المركز الأول في منافسات MB، وواصل الفريق تألقه في هذا السباق بتحقيق المركز الأول عبر المتسابق سلمان محمود في فئة UL ثانية، ليعلن المتسابقين الأخوين عيسى وسلمان أنهما بطلي هاتين الفئتين ويتصدران الترتيب العام للمتسابقين.

وقد أعرب سائقي فريق بابكو لرياضة السيارات عن سعادتها بهذه النتائج المميزة التي تمكنا من تحقيقها وصعود منصة التتويج في المنافسات القوية ووسط مشاركة واسعة من المتسابقين، مؤكدين جاهزيتهما لسباقات الموسم من أجل حصد أفضل النتائج خصوصًا أن هذه الجولة تزامنت مع فعاليات يوم البحرين الرياضي والذي شهد تألق الفريق في سباق الدراغ ريس والكارتنغ.

كما أعرب الأخوان سلمان وعيسى محمود عن جزيل شكرهما وامتنانهما العميقين لشركة نفط البحرين بابكو على دعمها السخي واللامحدود لهما ضمن منافسات سباقات الأوتوكروس التي تشهد مشاركة بحرينية وخليجية واسعة ومنافسات وندية عاليتين.

وقال الأخوان محمود: «سباقات الأوتوكروس من السباقات المحببة لدى الشباب، فهي تتيح المشاركة لكل من يرغب بسيارته الخاصة، لذا عادة ما تشهد مشاركة واسعة إلى جانب التنظيم المميز من قبل اتحاد السيارات الذي يهيء كافة الظروف لتحقيق أعلى درجات النجاح في هذه السباقات سواء على المستوى التنظيمي أو التنافسي والشهرة التي باتت تتمتع بها سباقات الأوتوكروس على المستوى المحلي، لذا لابد من الاستعداد لها بشكل خاص خصوصًا أنها مع كل موسم تشهد مشاركة أكبر والجميع يسعى لتحقيق أفضل النتائج، وهذا ما شهدناه خلال السباق الثالث».

وأشاد المتسابقان سلمان وعيسى محمود بما تقدمه شركة نفط البحرين بابكو في عالم رياضة السيارات من خلال فريقها المتميز الذي يشارك في أقوى السباقات الدراغ ريس، سباقات تحدي الحلبة وسباقات الكارتنغ وسباقات الأوتوكروس، مشيرين أن ما حققه الفريق من نتائج مميزة في المواسم الماضية ويحققه خلال الموسم الجاري إنما يشكل لهما دافع وحافز ومعنوي كبير من أجل حصد المزيد من الانجازات لفريق بابكو لرياضة السيارات، كما أننا نعتبرها فرصة مثالية للترويج لمنتجات الشركة من خلال هذه السباقات.

وأكدا أنهما سيبذلان قصارى جهدهما من أجل نيل المراكز الأولى في السباقات القادمة وجعل فريق بابكو لرياضة السيارات في القمة دائمًا.