محمد بن مسعود - الدمام - 16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443 11:56 PM وزعتها “الخدمات الاجتماعية” ضمن مبادرة “هديتي” لتوفير أرقى الخدمات بالصور .. توزيع أكثر من 3 آلاف هدية على زوار بيت الله الحرام بالصور .. توزيع أكثر من 3 آلاف هدية على زوار بيت الله الحرام

وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، أكثر من 3000 هدية على الزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام وذلك ضمن مبادرة “هديتي”، والتي تأتي ضمن عدة مبادرات اجتماعية وبرامج متنوعة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن الوكالة تسعى إلى تقديم الخطط والمبادرات النوعية التي تخدم قاصدي المسجد الحرام، مشددًا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتأدية الأعمال المأمولة منهم لإنجاح الحملة وتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

من جهة أخرى، أفاد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، بأن الإدارة العامة قدمت عديد المبادرات الاجتماعية لقاصدي المسجد الحرام، وتهدف هذه المبادرات إلى بث روح التعاون والتكاتف البناء المثمر في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وتأتي تلك المبادرات وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

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