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تكافح هونغ كونغ للتعامل مع موجة إصابات بمتحور “أوميكرون”، أجبرت المرضى على الانتظار خارج المستشفيات بينما يعاني نظام الرعاية الصحية من الإرهاق، وفقاً لروسيا اليوم.
وتفصيلاً، قال الزعيم الصيني شي جين بينغ إن “المهمة المهيمنة” للحكومة المحلية هي السيطرة على الوضع مع انهيار إستراتيجية “صفر كوفيد” في المدينة.
وتواجه هونغ كونغ أسوأ انتشار للوباء، حيث سجلت حوالي ألفي إصابة يومياً، خلال هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من أن حكومة المدينة وضعت قواعد صارمة ومن بينها الحد من التجمعات إلى ما لا يزيد عن أسرتين، كما يسمح فقط للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بدخول مراكز التسوق، إضافة إلى إغلاق دور العبادة وصالونات الحلاقة وغيرها من الأعمال التجاريةـ فإن مرافق الرعاية الصحية امتلأت بالمرضى، واضطر مركز “كاريتاس” الطبي بالمدينة إلى علاج بعض المرضى في أسرة خارج المبنى.
وفرضت السلطات عمليات إغلاق للمباني السكنية التي يتم رصد بؤر للعدوى فيها، وحظرت تناول الطعام في الأماكن العامة بعد الساعة 6 مساء، ومددت المدارس تعليق الدراسة بالحضور الشخصي حتى 6 مارس.
الصين هونغ كونغ فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد أوميكرون
هونغ كونغ.. مرضى كورونا ينتظرون على أبواب المستشفيات
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-16
تكافح هونغ كونغ للتعامل مع موجة إصابات بمتحور “أوميكرون”، أجبرت المرضى على الانتظار خارج المستشفيات بينما يعاني نظام الرعاية الصحية من الإرهاق، وفقاً لروسيا اليوم.
وتفصيلاً، قال الزعيم الصيني شي جين بينغ إن “المهمة المهيمنة” للحكومة المحلية هي السيطرة على الوضع مع انهيار إستراتيجية “صفر كوفيد” في المدينة.
وتواجه هونغ كونغ أسوأ انتشار للوباء، حيث سجلت حوالي ألفي إصابة يومياً، خلال هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من أن حكومة المدينة وضعت قواعد صارمة ومن بينها الحد من التجمعات إلى ما لا يزيد عن أسرتين، كما يسمح فقط للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بدخول مراكز التسوق، إضافة إلى إغلاق دور العبادة وصالونات الحلاقة وغيرها من الأعمال التجاريةـ فإن مرافق الرعاية الصحية امتلأت بالمرضى، واضطر مركز “كاريتاس” الطبي بالمدينة إلى علاج بعض المرضى في أسرة خارج المبنى.
وفرضت السلطات عمليات إغلاق للمباني السكنية التي يتم رصد بؤر للعدوى فيها، وحظرت تناول الطعام في الأماكن العامة بعد الساعة 6 مساء، ومددت المدارس تعليق الدراسة بالحضور الشخصي حتى 6 مارس.
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443
11:35 PM
السلطات أغلقت المباني السكنية التي يتم رصد بؤر للعدوى فيها
تكافح هونغ كونغ للتعامل مع موجة إصابات بمتحور “أوميكرون”، أجبرت المرضى على الانتظار خارج المستشفيات بينما يعاني نظام الرعاية الصحية من الإرهاق، وفقاً لروسيا اليوم.
وتفصيلاً، قال الزعيم الصيني شي جين بينغ إن “المهمة المهيمنة” للحكومة المحلية هي السيطرة على الوضع مع انهيار إستراتيجية “صفر كوفيد” في المدينة.
وتواجه هونغ كونغ أسوأ انتشار للوباء، حيث سجلت حوالي ألفي إصابة يومياً، خلال هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من أن حكومة المدينة وضعت قواعد صارمة ومن بينها الحد من التجمعات إلى ما لا يزيد عن أسرتين، كما يسمح فقط للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بدخول مراكز التسوق، إضافة إلى إغلاق دور العبادة وصالونات الحلاقة وغيرها من الأعمال التجاريةـ فإن مرافق الرعاية الصحية امتلأت بالمرضى، واضطر مركز “كاريتاس” الطبي بالمدينة إلى علاج بعض المرضى في أسرة خارج المبنى.
وفرضت السلطات عمليات إغلاق للمباني السكنية التي يتم رصد بؤر للعدوى فيها، وحظرت تناول الطعام في الأماكن العامة بعد الساعة 6 مساء، ومددت المدارس تعليق الدراسة بالحضور الشخصي حتى 6 مارس.
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