اخبار الخليج – رئيس قطاع الشؤون العربية يجتمع مع عدد من مسؤولي وزارة خارجية جمهورية مصر العربية

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة السيد أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية، في مقر وزارة خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، بسعادة السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، وسعادة السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية، وسعادة السفير محمد أبوالخير، مساعد وزير الخارجية مندوب جمهورية مصر العربية، وسعادة السفير هاني صلاح، مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان، وسعادة السفير أحمد عبدالمجيد، مدير إدارة ليبيا، وذلك بحضور السيد عبدالرحمن هاشم، الوزير المفوض بسفارة مملكة البحرين في القاهرة، والسيد حسين آل محمود، الوزير المفوض بقطاع الشؤون العربية بوزارة خارجية مملكة البحرين.

وخلال الاجتماع، أكد سعادة السيد أحمد محمد الطريفي عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في ظل الرغبة المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.