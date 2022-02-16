اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد على أهمية دور الهيئة ومساهماتها في تعزيز العمل الخليجي المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دور الهيئة ومساهماتها في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع معاليه، مع أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، برئاسة معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للدورة الحالية، اليوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022، في مقر الأمانة العامة قاعة سعود الفيصل للمؤتمرات بالرياض.

وخلال اللقاء بين معالي الأمين العام بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتوحيد الجهود لرفع ترتيب دول الخليج العربية في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية ‏وآلية إعداد الشباب لثورة المعلوماتية والتقنية الرقمية وخيارات الصناعات الخليجية في ظل الثورة الصناعة الرابعة وكذلك أزمة المياه العالمية و مخاطر مؤشراتها على الحياة، كما أكد الحرص على تقديم الدعم الكامل لأعمال الهيئة الاستشارية في أداء مهامها في الفترة القادمة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون، والدفع بملفات التكامل الخليجي لخدمة دول ومواطني المجلس بما يلبي توجيهات وتوصيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون- حفظهم الله ورعاهم-.

وخلال اللقاء ألقى معاليه كلمة فيما يلي نصها:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلمنا الأول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

معالي الشيخة الدكتورة مريم بنت حسن آل الخليفة، رئيس الدورة الرابعة والعشرين رئيس الاجتماع

معالي الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز الحقباني رئيس (الدورة الخامس والعشرين) للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى

أصحاب المعالي والسعادة والمكرمين أعضاء الهيئة الاستشارية،

الأخوات والأخوة الحضور،

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

في لقاء كريم يجمعكم اليوم في رحاب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نرحب بكم جميعا متمنين لأعمال اجتماعكم التوفيق والسداد.

أصحاب المعالي والسعادة..

أن إيماننا الكبير بالدور المهم للهيئة الاستشارية والذي رسمه أصحاب الجلالة والسمو قاده دول المجلس حفظهم الله ورعاهم في قرارهم بإنشاء الهيئة لدعم مسيره مجلس التعاون المباركة يحتم علنا اليوم أكثر من أي وقت مضي ضرورة تعزيز عمل الهيئة ودعم تنفيذ الدراسات التي يقرها مقام المجلس الأعلى وكذلك تطوير آليات العمل وصولا إلى تكامل الأدوار بين الهيئة واللجان الوزارية والأمانة العامة.

إن استقراء المستقبل وما يحمله من تحديات كثيره على كافة المجالات والأصعدة تتطلب تكثيف الجهود وتسريع الخطي و التركيز على المبادرات والتفاعل الإيجابي، فلم يعد التأجيل متاحا، ولا التأخر محمودا، ولا التخلف عن ركب التطور ممكنا لاسيما في ظل عالم ما بعد جائحة كورونا كوفيد 19.

أصحاب المعالي والسعادة

لقد شكلت قمه العلا والتي احتضنتها محافظه العلا في الخامس من يناير 2021 ولادة جديدة لمجلس التعاون تزامنت مع دخول مسيرة التعاون المباركة عقدها الخامس، ثم جاءت قمة الرياض في الرابع عشر من ديسمبر 2021 لتؤكد على ضرورة استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والتي اعتمدها المجلس الأعلى في عام 2016، ولتحدد أولويات العمل الخليجي المشترك بدءا بالتكامل الاقتصادي مرورا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ثم السوق الخليجية المشتركة وصولا إلى الوحدة الاقتصادية في 2025.

أصحاب المعالي والسعادة

لقد أثرت هيئتكم الموقرة مسيرة مجلس التعاون بأكثر من 49 دراسة تناولت مواضيع كثيره، واليوم تتابع الأمانة العامة ترجمه الدراسات المعتمدة من مقام المجلس الأعلى إلى خطط عمل مشتركة تدعم المسيرة وتستجيب لطموحات أبناء مجلس التعاون وتلبي توجيهات وتطلعات مقام المجلس الأعلى، ولعل التكليف الصادر من مقام المجلس الأعلى في قمة الرياض المنعقدة في 14 ديسمبر 2021 للهيئة الموقرة بدراسة الموضوعات التالية:

1-إعداد الشباب لثوره المعلومات والتقنيات الرقمية

2-خيارات الصناعة الخليجية في ظل الثورة الصناعية الرابع.

3- ازمة المياه العالمية ومخاطر مؤشراتها على الحياة.

هو تكليف يؤكد على الدور المهم للهيئة واستعداد الأمانة العامة للمساهمة في إعداد الدراسات أعلاه.

وختاما، إذ نسجل بكل الشكر والتقدير لمعالي الشيخة الدكتورة مريم بنت حسن آل الخليفة جهودها الكبيرة ومساهماتها المتميزة خلال فتره رئاستها لأعمال الدورة الرابعة والعشرين للهيئة، فإننا على ثقة كبيره بأن قياده معالي الأخ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني لأعمال الدورة الجديدة ستكون قيمة مضافة لتعزيز دور الهيئة، مؤكدين العمل كفريق واحد متكامل نتطلع بكثير من الأمل للمستقبل، ونعمل بكل ما نستطيع لاستثمار الوقت و الإمكانيات، و نؤمن بأن هذا الكيان الراسخ هو حصننا المنيع الذي نستند اليه بعد الله لحمايه مكتسباتنا وصون امننا استقرارنا و تعزيز التنمية و رخاء دول و أبناء مجلس التعاون، في ظل حكمة وتوجيهات أصحاب الجلالة و السمو قاده دول المجلس حفظهم الله ورعاهم.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.