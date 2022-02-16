وكيل أبوجبل: النصر قدم عرضا.. والأولوية للزمالك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشف سيد مرعي، وكيل أعمال محمد أبو جبل حارس الزمالك والمنتخب المصري، عن تلقي موكله عرضاً من نادي النصر، إلا أنه أكد أن أولوية الحارس الذي تألق في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة هي البقاء في فريقه الحالي.

وتألق أبو جبل البالغ من العمر 33 عاماً، مع المنتخب المصري الذي بلغ نهائي كأس الأمم الإفريقية، قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

وقال مرعي أنه «تلقى موكلي عرضاً من نادي النصر، بالإضافة إلى وجود عرضِ من ناد سعودي آخر، لكن جاباسكي يضع الاستمرار مع الزمالك أولويته القصوى».

وأضاف: «دخل موكلي فترة الأشهر الستة من عقده مع الزمالك، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب انتخابات النادي، وسيتم الاجتماع مع إدارة النادي الأسبوع القادم لبحث تمديد التعاقد بين الطرفين».

وكان أبو جبل قد بدأ مسيرته الاحترافية موسم 2010-2011 مع نادي إنبي قبل أن ينتقل للزمالك صيف 2013، وقضى مع الزمالك ثلاث سنوات وبعدها رحل لسموحة، ثم عاد إلى القلعة البيضاء مرة أخرى يوليو 2019 حتى الآن. أخبار قد تهمك