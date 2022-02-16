السعوديه أمير الجوف يعزّي محافظ القريات بوفاة والده

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، تعازيه لمحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بوفاة والده.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع الجاسر، داعياً له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب محافظ القريات باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.