أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، اليوم (الأربعاء)، أنّ الحلف يعتزم تعزيز جناحه الشرقي، محذّرًا من أنّ التهديد الروسي بات الوضع الطبيعي الجديد في أوروبا.
وأوضح “ستولتنبرغ” بعدما التقى وزراء دفاع الدول الأعضاء، أنّ الوزراء قرروا اليوم تطوير خيارات لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي للدفاع والردع، بما يشمل التفكير في تأسيس مجموعات قتالية جديدة تابعة للناتو في وسط أوروبا وجنوب شرقها.
ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي محادثات في بروكسل غدًا؛ لبحث الجهود الدبلوماسية الرامية لتخفيف حدة أزمة أوكرانيا.الناتو روسيا أوكرانيا أوروبا الاتحاد الأوروبي
“تأسيس مجموعات قتالية جديدة”..”الناتو” يعزز جناحه الشرقي لمواجهة التهديد الروسي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-16
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، اليوم (الأربعاء)، أنّ الحلف يعتزم تعزيز جناحه الشرقي، محذّرًا من أنّ التهديد الروسي بات الوضع الطبيعي الجديد في أوروبا.
وأوضح “ستولتنبرغ” بعدما التقى وزراء دفاع الدول الأعضاء، أنّ الوزراء قرروا اليوم تطوير خيارات لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي للدفاع والردع، بما يشمل التفكير في تأسيس مجموعات قتالية جديدة تابعة للناتو في وسط أوروبا وجنوب شرقها.
ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي محادثات في بروكسل غدًا؛ لبحث الجهود الدبلوماسية الرامية لتخفيف حدة أزمة أوكرانيا.
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443
09:23 PM
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443
09:36 PM
قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون جهود تخفيف الأزمة الأوكرانية غدًا
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، اليوم (الأربعاء)، أنّ الحلف يعتزم تعزيز جناحه الشرقي، محذّرًا من أنّ التهديد الروسي بات الوضع الطبيعي الجديد في أوروبا.
وأوضح “ستولتنبرغ” بعدما التقى وزراء دفاع الدول الأعضاء، أنّ الوزراء قرروا اليوم تطوير خيارات لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي للدفاع والردع، بما يشمل التفكير في تأسيس مجموعات قتالية جديدة تابعة للناتو في وسط أوروبا وجنوب شرقها.
ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي محادثات في بروكسل غدًا؛ لبحث الجهود الدبلوماسية الرامية لتخفيف حدة أزمة أوكرانيا.
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