شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية يكشف لـ ”الخليج 365” : 400 ألف سعودي التحقوا بسوق العمل في 2021 عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تصريحات خاصة لـ "اليوم"، أن 400 ألف سعودي في عام 2021 تخرجوا ليلتحقوا بسوق العمل لأول مرة،

وأوضح أن برنامج تجسير وجد للتخصصات التي لا يرغبها سوق العمل، مبينا أن هذا البرنامج يقوم على التدريب لسوق العمل والقيام بخلق مهارات يتطلبها السوق كذلك.

وأشار إلى أن صندوق الموارد البشرية يعمل على تحمل نصف راتب الموظف ليضمن إيجاد فرصة له.

وبيّن أن برنامج "تجسير" هو برنامج متعارف عليه في كل مكان بالعالم أي أن هذا الشاب والشابة يعمل بدورات تدريبية، لافتا إلى أنه يوجد منصة دروب وذلك لخلق مهارات وتدريب يتطلبها سوق العمل.