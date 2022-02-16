اخبار السعوديه

وزير الموارد البشرية يكشف لـ ”الخليج 365” : 400 ألف سعودي التحقوا بسوق العمل في 2021 عاجل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية يكشف لـ ”الخليج 365” : 400 ألف سعودي التحقوا بسوق العمل في 2021 عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تصريحات خاصة لـ "اليوم"، أن 400 ألف سعودي في عام 2021 تخرجوا ليلتحقوا بسوق العمل لأول مرة،

وأوضح أن برنامج تجسير وجد للتخصصات التي لا يرغبها سوق العمل، مبينا أن هذا البرنامج يقوم على التدريب لسوق العمل والقيام بخلق مهارات يتطلبها السوق كذلك.

وأشار إلى أن صندوق الموارد البشرية يعمل على تحمل نصف راتب الموظف ليضمن إيجاد فرصة له.

وبيّن أن برنامج "تجسير" هو برنامج متعارف عليه في كل مكان بالعالم أي أن هذا الشاب والشابة يعمل بدورات تدريبية، لافتا إلى أنه يوجد منصة دروب وذلك لخلق مهارات وتدريب يتطلبها سوق العمل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا