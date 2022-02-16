نجاح جراحة لإزالة ورم داخل قناة النخاع الشوكي لمريضة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

محمد بن مسعود - الدمام - في أول عملية من نوعها

نجح فريق طبي من مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة في إنهاء معاناة مريضة تعاني من ورم في قناة النخاع الشوكي، سبب لها ضعفًا في الرجلين وصعوبة في الحركة مع فقدان الإحساس في الجزء السفلي من الجسم.

وأوضحت “صحة بيشة” أن المريضة راجعت عيادة جراحة العمود الفقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، وبعد الكشف عليها واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية للمريضة، وقد تكللت بالنجاح، وتحسنت حالتها، وهي تحت الملاحظة ومتابعة الفريق الطبي المعالج.

أجرى العملية فريق طبي مكون من: الدكتور “صالح عبدالرحمن آل خبتي” استشاري جراحة العمود الفقري، والدكتور “محمد عوض الزين” استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور “عبدو صالح” استشاري جراحة المخ والأعصاب، وقد تم إجراء العملية باستخدام الميكروسكوب الجراحي.

ويعد مستشفى الملك عبدالله المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان المحافظة وما جاورها، وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا، وتتوفر به كافة التخصصات الطبية.

وبلغ مراجعو طوارئ المستشفى لشهر يناير من العام الحالي 2022م، 6018 مراجعًا، كما بلغ عدد عمليات القسطرة القلبية 58 عملية، وبلغت الفحوصات الإشعاعية 8301، وجلسات الكلى 214 جلسة، والفحوصات المخبرية 26904 فحصًا، كما بلغ عدد المنومين 801 منوم، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات 8412 مراجعًا، والعمليات 440 عملية جراحية.