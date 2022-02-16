محمد بن مسعود - الدمام - بعد نحو 50 يوماً على الإطاحة بالرئيس “كابوري” أدى القائد العسكري في بوركينا فاسو بول هنري داميبا، اليوم (الأربعاء)، اليمين الدستورية رئيساً للبلد الإفريقي، بعد أسابيع من قيادته لانقلاب أطاح بنظام الحكم، ووعد بالتصدي للفوضى الأمنية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق روش كابوري، بحسب ما ذكرت “رويترز”. وأعلن “داميبا” عقب قيامه بالانقلاب في 24 يناير الماضي بأنه سيعيد تنظيم الجيش، لتعزيز الروابط بين جهاز المخابرات والعمليات الميدانية، وجعل الدعم اللوجستي أكثر مرونة، متعهداً في الوقت ذاته بمحاربة الفساد.

16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443 08:53 PM بعد نحو 50 يوماً على الإطاحة بالرئيس “كابوري” قائد الانقلاب في بوركينا فاسو يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد قائد الانقلاب في بوركينا فاسو يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد أدى القائد العسكري في بوركينا فاسو بول هنري داميبا، اليوم (الأربعاء)، اليمين الدستورية رئيساً للبلد الإفريقي، بعد أسابيع من قيادته لانقلاب أطاح بنظام الحكم، ووعد بالتصدي للفوضى الأمنية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق روش كابوري، بحسب ما ذكرت “رويترز”. وأعلن “داميبا” عقب قيامه بالانقلاب في 24 يناير الماضي بأنه سيعيد تنظيم الجيش، لتعزيز الروابط بين جهاز المخابرات والعمليات الميدانية، وجعل الدعم اللوجستي أكثر مرونة، متعهداً في الوقت ذاته بمحاربة الفساد. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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