الجبير يلتقي وزيرة خارجية تشيلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة سانتياغو، بمعالي وزيرة خارجية جمهورية تشيلي المكلفة كارولينا فالديفيا، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية للجمهورية. واستعرض الجانبان خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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