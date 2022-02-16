مدير الموارد البشرية بالرياض يفتتح  ملتقى” الجمعيات  الناشئة حديثة التأسيس”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي مساء اليوم الأربعاء ملتقى “الجمعيات حديثة التأسيس” الذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية بالرياض واستهدف فيه ممثلي “140” جمعية من الجمعيات المؤسسة حديثاً في المنطقة .

تضمن الملتقى حفلاً خطابياً ثم بدأت ورشة عمل قدمها مدير عام الإشراف و الحوكمة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اوضح فيها جميع بنود العلاقة المنظمة بين وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية و الجهات المشرفة فنياً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ثم ناقشت اوراق الورشة أبرز التحديات و التطلعات للجمعيات الأهلية الناشئة المرخصة عام 2020 – 2022م وفي نهاية الملتقى فتح المجال للإجابة على الاستفسارات من الحضور.

وذكر الدكتور الحربي في كلمة القاها في بداية الملتقى شكر فيها مركز التنمية الاجتماعية بالرياض على جهودهم في التنظيم ورحب فيها بالحضور ” أن الملتقى يأتي ضمن مشروع ملتقيات التنمية والقطاع الغير ربحي التي تهدف إلى التعريف بأنظمة و لوائح الجمعيات الأهلية الصادرة ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتفعيل دور الجمعيات في التحول من الرعوية إلى التنموية و المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 و رفع الناتج المحلي للقطاع غير الربحي .