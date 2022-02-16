دحرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.
وأفاد مصدر ميداني بأن قوات الجيش الوطني دحرت مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي، وأجبرتها على الفرار من مواقع في منطقة لفليحة جنوب المحافظة، وفقًا لـ”سبتمبر نت”.
وأضافت بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا.
وبيَّن أن غارات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة، وكبَّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
الجيش اليمني يجبر الحوثيين على الفرار من مواقع جنوب مأرب
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-16
دحرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.
وأفاد مصدر ميداني بأن قوات الجيش الوطني دحرت مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي، وأجبرتها على الفرار من مواقع في منطقة لفليحة جنوب المحافظة، وفقًا لـ”سبتمبر نت”.
وأضافت بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا.
وبيَّن أن غارات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة، وكبَّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443
08:37 PM
سقوط قتلى في صفوف الميليشيا
دحرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.
وأفاد مصدر ميداني بأن قوات الجيش الوطني دحرت مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي، وأجبرتها على الفرار من مواقع في منطقة لفليحة جنوب المحافظة، وفقًا لـ”سبتمبر نت”.
وأضافت بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا.
وبيَّن أن غارات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة، وكبَّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
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