اتهمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء الصين بإلحاق ضرر هائل بالشركات والعمال في كل أنحاء العالم من جراء ارتهان اقتصادها للدولة.
وذكرت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في التقرير السنوي إلى الكونغرس أن الصين لا تلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية رغم مرور 20 عامًا على انضمامها إلى المنظمة.
وأضافت بأن لدى الصين أيضًا تاريخًا طويلاً من الانتهاكات لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتجاهلها والتحايل عليها في سبيل تحقيق أهداف سياستها الصناعية، وفقًا لـ”فرانس 24″.
وبيَّنت “تاي” أن الصين تعهدت عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية قبل عقدين باحترام مبادئ المنظمة وقواعدها، لكن “بات من الواضح أن سياسات الصين وممارساتها تقوض قواعد منظمة التجارة العالمية، وتتسبب بإلحاق ضرر جسيم بالعمال والشركات في كل أنحاء العالم، وخصوصًا في الصناعات المستهدفة بالخطط الصناعية الصينية”.
أمريكا تتهم الصين بإلحاق الضرر بالشركات والعمال في العالم
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-16
اتهمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء الصين بإلحاق ضرر هائل بالشركات والعمال في كل أنحاء العالم من جراء ارتهان اقتصادها للدولة.
وذكرت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في التقرير السنوي إلى الكونغرس أن الصين لا تلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية رغم مرور 20 عامًا على انضمامها إلى المنظمة.
وأضافت بأن لدى الصين أيضًا تاريخًا طويلاً من الانتهاكات لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتجاهلها والتحايل عليها في سبيل تحقيق أهداف سياستها الصناعية، وفقًا لـ”فرانس 24″.
وبيَّنت “تاي” أن الصين تعهدت عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية قبل عقدين باحترام مبادئ المنظمة وقواعدها، لكن “بات من الواضح أن سياسات الصين وممارساتها تقوض قواعد منظمة التجارة العالمية، وتتسبب بإلحاق ضرر جسيم بالعمال والشركات في كل أنحاء العالم، وخصوصًا في الصناعات المستهدفة بالخطط الصناعية الصينية”.
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443
08:24 PM
“تاي” أشارت إلى أن بكين لا تلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية
اتهمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء الصين بإلحاق ضرر هائل بالشركات والعمال في كل أنحاء العالم من جراء ارتهان اقتصادها للدولة.
وذكرت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في التقرير السنوي إلى الكونغرس أن الصين لا تلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية رغم مرور 20 عامًا على انضمامها إلى المنظمة.
وأضافت بأن لدى الصين أيضًا تاريخًا طويلاً من الانتهاكات لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتجاهلها والتحايل عليها في سبيل تحقيق أهداف سياستها الصناعية، وفقًا لـ”فرانس 24″.
وبيَّنت “تاي” أن الصين تعهدت عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية قبل عقدين باحترام مبادئ المنظمة وقواعدها، لكن “بات من الواضح أن سياسات الصين وممارساتها تقوض قواعد منظمة التجارة العالمية، وتتسبب بإلحاق ضرر جسيم بالعمال والشركات في كل أنحاء العالم، وخصوصًا في الصناعات المستهدفة بالخطط الصناعية الصينية”.
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